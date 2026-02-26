У грудні 2025 року Рівненська обласна військова адміністрація надала статус критично важливого підприємства ТОВ «Фіш Рівне», яке займається прісноводним рибництвом. Після цього компанія забронювала 10 працівників. Серед них – адвокати, спортсмени, підприємці та піарник в.о. міського голови Рівного Тарас Максименко, який вказаний заступником директора товариства. Про це йдеться у розслідуванні видання «Четверта влада».

Чому компанію визнали критичною

Як пояснили в ОВА, відповідний статус підприємство отримало 12 грудня 2025 року. За інформацією адміністрації, компанія відповідає критеріям, встановленим Кабміном та ОВА: не має податкової заборгованості, виплачує належну середню зарплату, здійснює рибогосподарську діяльність і сплатила до бюджету не менше 75 тис. грн податку з доходів фізичних осіб за звітний квартал.

За даними YouControl, ТОВ «Фіш Рівне» зареєстрували у 2018 році в селі Новожуків. У 2020 році єдиним бенефіціаром став рівненський адвокат Андрій Давидюк – рівненський адвокат, бізнес-партнер та кум забудовника «На Щасливому» Романа Куриса. У 2025 році склад власників змінився – бенефіціарами стали Богдан Гольонко, Богдан Чугай, Станіслав Костюченко та Олександр Луцюк.

14 лютого 2026 року директором товариства замість Андрія Давидюка став Андрій Михальчин.

Основний вид діяльності компанії – прісноводне рибництво. Статутний капітал зріс до 5,3 млн грн. Водночас, згідно з даними OpenDataBot, обороти фірми у 2023-2024 роках становили трохи більше 120 тис. грн щороку. Публічні дані про доходи за 2025 рік поки що відсутні.

Власники

Помічник-консультант секретаря міської ради Віктора Шакирзяна Тарас Максименко заброньований як заступник директора ТОВ «Фіш Рівне» – до 12 грудня 2026 року.

Помічник-консультант секретаря Рівненської міської ради Тарас Максименко

Співвласник ТОВ «Фіш Рівне» Богдан Гольонко має бронювання до 12 грудня 2026 року. Він є спортивним тренером у Рівному, колишній працівник Рівненського слідчого ізолятору та один із співзасновників ГО «Міжнародна школа фітнесу і танцю». На змаганнях з пауерліфтингу нагороду приймав у футболці з написом «Рівне разом», а з перемогою та рекордом його вітав в.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян.

Богдан Гольонко з Віктором Шакирзяном (фото з фейсбук-сторінки Гольонка)

Ще один співвласник фірми Станіслав Костюченко – рівненський адвокат з адвокатського об’єднання «Лінія права». Теж має бронь до 12 грудня 2026 року.

Адвокат був представником колишнього міського голови Рівного Олександра Третяка у справі про конфлікт інтересів, колишнього працівника управління СБУ в Рівненській області Олега Назарука, а також представляв інтереси партії «Рівне разом» під час виборчої кампанії у 2020 році.

У 2008-2009 роках Костюченко був керівником та одним із шести співвласників ТОВ «Західна землевпорядна компанія» разом із Михайлом Давидюком, братом Андрія Давидюка.

За інформацією «Четвертої влади», Станіслав Костюченко не став відповідати на запитання, чи умисно придбав частку у рибогосподарській фірмі, щоб отримати бронювання від мобілізації. Натомість майже девʼять хвилин розповідав журналістці, що вона неналежно себе представила. Сказав писати запит і надсилати його «Укрпоштою», але на яку адресу – не уточнив. Проте вдав, що погодився на зустріч і призначив дату через два роки – 31 березня 2028 року.

Станіслав Костюченко отримує подяку від Віктора Шакирзяна (фото з фейсбук-сторінки Костюченка)

Інші два співвласники – Богдан Чугай та Олександр Луцюк – непублічні. Чоловіки теж мають бронювання до 12 грудня 2026-го. У відповіді ТЦК вказав, що вони працюють в ПрАТ «Еско-Рівне» – рівненському теплопостачальному товаристві, в якому майже 90% частки власності має Рівненська громада. Водночас у самому товаристві повідомили, що Луцюк та Чугай у них не працевлаштовані.

Олександр Луцюк за останні сім років був згаданий директором п’яти фірм і отримав частки у восьми товариствах. Частина фірм прямо пов’язана з адвокатом Андрієм Давидюком та людьми з оточення Романа Куриса.

Рівненський адвокат Олександр Луцюк

Інші «спеціалісти аквакультури»

Серед інших заброньованих працівників ТОВ «Фіш Рівне» є брати Валерій та Андрій Субботи. Проте, ким працюють брати Субботи у «Фіш Рівне», дізнатися не вдалось: за номером Андрія слухавку ніхто не підняв, а номер Валерія не обслуговується.

На рибальській фірмі працюють два футболісти з Рівненщини: захисник Юрій Кадепський (ХФК «Надія», ФК «Славія») та нападник Вадим Удодік (футзальна команда «Гамбіт»). Удодік до липня 2025 року працював також патрульним поліцейським у Львові.

Серед працівників «Фіш Рівне» – Назар Луцюк, брат співвласника фірми Олександра Луцюка. У 2023 році Назар Луцюк хотів працевлаштуватися в судову охорону. Оскільки подальші декларації відсутні, ймовірно, він туди не потрапив.

Керівник Рівненської обласної організації роботодавців у сфері землеустрою, колишній керівник землевпорядних фірм «Експерт-Рівне-Земля» та «Геопростір» Андрій Михальчин теж є серед заброньованих працівників «Фіш Рівне». Він з 14 лютого став керівником товариства. Говорити про цю роботу та бронювання відмовився.

Приватні підприємства «Експерт-Рівне-Земля» та «Геопростір» належать депутатці Рівненської міської ради від партії «Європейська солідарність» Людмилі Туровській, і займаються вони діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії.

Ще один геодезист з бронею від «Фіш Рівне» – Богдан Бубенік. За даними реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, Бубенік працює в ТОВ «ЗК “Юрземгеопроект”». Інженерка останнього виготовляла документи на землю під одним зі ставків, який нині орендує «Фіш Рівне».

Юрій Войт – співвласник та керівник кількох компаній, що займаються електромонтажними роботами, технічними випробуваннями та дослідженнями, продажем електротоварів, оптовою торгівлею та навіть стоматологічною практикою. Його ім’я теж знайшли в списку заброньованих від «Фіш Рівне».

Десятий заброньований – Олексій Марчук. Він понад три роки керував товариством «Фіш Рівне» до Андрія Давидюка.

Ставки без аукціону

З травня 2023 року ТОВ «Фіш Рівне» орендує чотири ставки у Зорянській громаді. У сільраді пояснили, що аукціон не проводили, оскільки компанія раніше викупила гідротехнічні споруди на цих водоймах.

За інформацією Держрибагентства, підприємство займається вирощуванням коропа. Водночас публічних даних про обсяги виробництва немає.

Офіційно ТОВ «Фіш Рівне» орендує чотири ставки загальною площею понад 94 га

Таємна угода з військовими, 100 тонн риби і кілометр асфальту

Попри те, що Андрій Давидюк уже не очолює ТОВ «Фіш Рівне», статус критично важливого підприємство отримало та забронювало працівників саме за час його керівництва.

У коментарі «Четвертій владі» він назвав підставами для такого рішення наявність угоди з військовою частиною (її зміст не розголошує), обсяги сплачених податків і роботу в харчовій галузі. За його словами, підприємство щороку вирощує понад 100 тонн риби на 200 га ставків, має техніку та замовлений земснаряд, а також відремонтувало кілометр дороги в Новожуках.

Скільки нині працівників у компанії, Давидюк точно не пам’ятає, але каже, що менше 20. Пояснити критерії відбору для бронювання він не зміг, зазначивши, що цим займається бухгалтерія.

Своє звільнення екскерівник пояснив завершенням сезону: за його словами, вилов риби триває з жовтня по грудень, після чого він подав заяву, а рішення підтримали на загальних зборах.

Інших «критичних рибалок» не розголошують

За даними YouControl.Market, у Рівненській області є 80 суб’єктів господарювання з видом діяльності «прісноводне рибництво». «Фіш Рівне» за виручкою у 2024 році посідало 11 місце.

У Рівненській ОДА відмовились надавати перелік підприємств, установ та організацій, які займаються рибогосподарською діяльністю та мають статус критичних. Кажуть, що ця інформація лише для службового користування, а тому не є публічною.

Проте зазначили, що в області є три рибогосподарські підприємства зі статусом критично важливих.

Хто має право на бронювання

Відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови Кабміну №76, працівники підприємств, які мають статус критично важливих, можуть отримати відстрочку від мобілізації на термін до 12 місяців.

Підприємство повинно відповідати щонайменше трьом критеріям, зокрема не мати податкових боргів і виплачувати працівникам зарплату не менше 2,5 мінімальних (із 1 січня 2026 року – не менше 21 617,5 грн). Кількість заброньованих не може перевищувати 50% військовозобов’язаних працівників.