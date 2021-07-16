За два дні у водоймах Тернопільської області втопилося п'ятеро осіб. Усі вони потопельники є чоловіками, самі ж випадки сталися у різних місцях – Тростянці, Збаражі, Кабарівцях, Шманьківцях та Горошові.

Так, 15 червня, близько 19:00 в селі Тростянець Тернопільського району в місцевому ставку потонув 30-річний чоловік. За словами місцевих, загиблий відпочивав в компанії на березі водойми. Пішов купатися, проте не повернувся. Знайомі кинулися його рятувати, проте знайшли вже бездиханне тіло.

Того ж дня, за повідомленням рятувальників Тернопільщини, втопилося ще двоє чоловіків: 51-річного жителя знайшли у ставку Збаража, а тіло 48-річного чоловіка помітили на відстані 40 м від берега у ставку с. Кабарівці Зборівської територіальної громади.

За добу перед тим, 14 липня, рятувальники зафіксували ще дві смерті чоловіків через утоплення.

«14 липня 2021 року близько 15:30 від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що у с. Шманьківці Заводської територіальної громади імовірно втопилася людина, одяг якої знаходився на березі ставу. У ході проведення рятувальної операції на території водойми виявлено тіло громадянина Г, 1952 р.н. без ознак життя», – йдеться в повідомленні управління ДСНС Тернопільщини.

Того ж дня у с. Горошова Мельнице-Подільської територіальної громади під час купання в Дністрі зник під водою місцевий житель, 1982 року народження. Його виявили вже мертвого недалеко від берега.

Загалом від початку року у водоймах Тернопільщини втопилося 18 людей, з них – троє дітей.