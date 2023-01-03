За перші дві доби 2023 року росіяни запустили по Україні 84 іранських дрони, усі вони були знищені силами української протиповітряної оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна.

«За дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи», – сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що з 11 вересня, коли почалися атаки об’єктів критичної інфраструктури, сили ППО знищили вже пів тисячі іранських дронів, запущених росіянами.

«Трохи менше – крилатих ракет», – додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський застеріг про ймовірну підготовку росіян до масованої атаки України безпілотниками «Shahed» іранського виробництва.

«Цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження наших людей, ППО, енергетики», – сказав президент.