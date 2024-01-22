Суд вирішов, що виправлення закарпатця неможливе без цілодобового нагляду та контролю за ним в умовах ізоляції

Виноградівський районний суд визнав винним жителя селища Королево Берегівського району Миколу Лукіна у крадіжках бензопили та грошей, а також у пошкодженні флагштока з прапором України на руїнах замку Нялаб. Закарпатцю присудили 6 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 січня, Микола Лукін вже був судимий за крадіжку і відбував умовне покарання. Це не завадило йому у жовтні 2021 року викрасти з гаража бензопилу, а у листопаді 2022 року – 2700 грн з літньої кухні. Поміж цим 27 березня 2022 року на руїнах Королівського замку Нялаб закарпатець зігнув флагшток із прапором України, пошкодивши його.

Незважаючи на те, що Микола Лукін розкаявся у скоєному, суд вирішив, що його виправлення та перевиховання неможливе без цілодобового нагляду та контролю за ним в умовах ізоляції. Тож, розглянувши всі матеріали справи, суддя Антон Кашуба визнав винним жителя Королева у крадіжках під час воєнного стану та хуліганстві і присудив йому 6 років позбавлення волі.