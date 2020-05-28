За минулу добу на Львівщині виявлено рекордну кількість хворих на коронавірус

Серед 70 хворих на коронавірус, у яких діагнос підтвердили вчора, є 53 львів'ян

Учора на Львівщині від початку карантину виявлено найбільшу кількість хворих на коронавірусну інфекцію. У лабораторіях Львова за минулу добу провели 329 ПЛР-тестів і отримали 70 позитивних результатів. Досі за добу найбільше виявляли 65 хворих, повідомила заступниця міського голови, керівниця міського штабу протидії коронавірусу Галина Слічна.

Серед тих 70 пацієнтів, у яких вчора лабораторно підтвердили Covid-19, є 53 львів’ян.

Такий високий показник нових хворих за добу мер Львова уже назвав «поганим дзвіночком». Сьогодні відбудеться позачергове засідання сесії Львівської міськради, де, як очікується, будуть ухвалені нові важливі рішення для протидії наслідкам епідемії.

Станом на ранок, 28 травня, на Львівщині коронавірус лабораторно підтверджено у 1513 мешканців області. 335 хворих вже одужали і 48 померли.

За даними ЛОДА, у лікарнях зараз перебуває 466 хворих: 155 – у Львівській обласній інфекційній лікарні, 71 – у Центрі легеневого здоров’я, 51– у 8-й міській клінічній лікарні, 60 – у 1-й міській лікарні ім. Князя Лева, 73 – у госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, 23 – у Стрийській міській лікарні, 21 – у Кам’янка- Бузькій лікарні, 5 – в Стебницькій міській лікарні, 14 – у Сокальській ЦРЛ. 31 хворий перебуває на лікуванні у відділенні реанімації, шість – на ШВЛ.

Серед 70 хворих, у яких вчора лабораторно підтверджено коронавірус, 53 – мешканці Львова, 8 – Пустомитівського району (с. Зимна Вода – 1, с. Муроване – 1, с. Солонка – 3, с. Зубра – 2, м. Пустомити – 1), 1 – Самбірського району (с. Підгайчики), 1 – Мостиського району (м. Мостиська), 2 – Яворівського району (м. Новояворівськ), 1 – Турківського району (с. Сянки), 1 – Сколівського району (с. Росохач), 1 – м. Моршин, 1 - Городоцького району (с. Поріччя), 1 – Жовківського району (с. Великі Грибовичі).