Інцидент стався на Свидовці 29 серпня

Правоохоронці оголосили підозру 52-річному мешканцю села Нижня Апша Тячівського району, який напав на подружжя після зауваження про джипінг на Свидовці. За хуліганство йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Йдеться про напад на подружжя киян – Кирила Полінчука та Ірину Ілляш, які 29 серпня бігли трейл «Свобода Свидовцю». На березі Апшинця вони зробили зауваження джиперу через заїзд на заповідну територію та купання у високогірному озері, на що останній відреагував нецензурною лайкою. Щоб уникнути конфлікту, туристи вирушили далі за спланованим маршрутом.

«Згодом чоловік знову зустрів туристів на стежці. Він вийшов з автомобіля, продовжив висловлюватися нецензурною лайкою та безпричинно кілька разів ударив чоловіка в обличчя», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 10 вересня.

Нападнику інкримінують грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 34 тис. грн штрафу або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий термін.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, напад на подружжя киян стався на Апшинці через тиждень після схожого інциденту на високогірному озері за участю джипера Йосипа Варги. Останній наразі перебуває в СІЗО без права внесення застави.