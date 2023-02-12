Загальні бойові втрати противника склали 137780 осіб

Впродовж останніх двох тижнів російська армія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат від першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Так, британська розвідка посилається на статистику втрат російської армії з даних Генштабу ЗСУ.

«Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, вони, ймовірно, точні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають британські розвідники, середнє значення у даних щодо втрати РФ за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.

Інфографік втрат російської армії в Україні ( фото Ministry of Defence )

«Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут», – вважають британські розвідники.

Додамо, що за даними Генштабу, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 900 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника склали 137780 осіб.

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тис.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані.