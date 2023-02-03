Втрати РФ подвоїлися лише за три останні місяці

Вашингтон і союзники оцінюють втрати Росії в Україні у майже 200 тис. військових убитими та пораненими. Про це пише американське видання The New York Times.

За інформацією американських та інших західних офіційних осіб, особливо великі втрати російська армія зазнала у боях за Бахмут та Соледар. Оцінки вказують на те, що втрати РФ подвоїлися лише за три останні місяці.

Разом з тим, пише видання, російські аналітики кажуть, що людські жертви навряд чи стануть стримуючим фактором для військових цілей російського президента Владіміра Путіна.

«Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку», – йдеться в матеріалі The New York Times.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 2 лютого становили близько 129 870 осіб.