Мешканка Солотвина звинувачувала Україну у розстрілах мирного населення

Тячівський районний суд визнав винною мешканку Солотвина Єлізовету Берлюбську у колабораційній діяльності. За публікації в «Однокласниках» зі звинуваченням України у розстрілі мирного населення та вихвалянням Путіна, закарпатку позбавили права 12 років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 21 травня, протягом 2023 року обвинувачена неодноразово розповсюджувала в забороненій соцмережі «Однокласники» провокативні дописи, в яких публічно заперечувала збройну агресію Росії проти України.

«Жінка наполягала, що розстріли мирного населення в Одесі та Маріуполі нібито здійснювала Україна, і саме вона “стирає з лиця землі Донбасу”. Натомість обвинувачена схвалювала дії Путіна та зазначала, що він сприятиме утвердженню миру», – розповіли у прокуратурі.

Під час судового засідання Єлізовета Берлюбська визнала свою вину і розкаялася. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Ніточко визнав мешканку Солотвина винною у колабораційній діяльності і призначив їй покарання у виді позбавлення права 12 років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. На вирок можуть подати апеляцію.