Програма COVAX вже здійснила постачання одного мільярда доз вакцин проти коронавірусу до бідних країн. Поставки обіцяють продовжити. Про це йдеться в заяві ВООЗ, повідомляє Associated Press.

Наразі програма виконала постачання в 144 країни, «але робота, яка була проведена на цьому етапі, є лише нагадуванням про роботу, яка залишилася». Відправлення 1,1 мільйона доз вакцини проти Covid-19 до Руанди 15 січня включало мільярдну дозу, поставлену за програмою COVAX.

ВООЗ вже давно критикує нерівний розподіл вакцин і закликає виробників та інші країни віддавати перевагу COVAX. Станом на 13 січня 36 зі 194 країн-членів щепили менш як 10% свого населення, а 88 – менш як 40%.

Наприкінці грудня 2021 року генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав усіх ухвалити «новорічну резолюцію», щоб до початку липня 2022 року підтримати кампанію з вакцинації 70% населення країн.

COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ) за участі таких партнерів, як CEPI – Коаліція інновацій із готовності до епідемії, та ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.

Мета ініціативи – максимізувати шанси на успішну розробку вакцин проти Covid-19 та виготовлення їх у кількості, необхідній для подолання кризи, і гарантувати, що платоспроможність не стане перешкодою для доступу до них. Отже, COVAX має законтрактувати 2 млрд доз вакцини проти Covid-19 у 2021 році, а також зберегти ринковий механізм ціноутворення та винагородити наукову й дослідницьку складові.