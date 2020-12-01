На початку жовтня поліція затримала 34-річного чоловіка та вилучила інтимне відео

Яворівський районний суд Львівщини визнав винним, але звільнив від відбування покарання 34-річного мешканця Яворова, який шантажував свою подругу інтимним відео. Він вимагав у неї 500 доларів та погрожував оприлюднити запис.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у судовому реєстрі 30 листопада, 34-річний чоловік зайнявся сексом із своєю 39-річною подругою та зняв це на приховану камеру. Приблизно через два тижні після цього, на початку жовтня чоловік почав вимагати у жінки 500 доларів за те, щоб не оприлюднювати інтимне відео.

Частину суми (2 тис. грн) жінка перерахувала йому на банківську картку, а також звернулась у поліцію, яка його й затримала.

Обвинувачений уклав угоду про примирення зі своєю знайомою. Дослідивши матеріали справи суддя Дмитрій Поворозник, призначив мешканцю Яворова покарання у вигляді трьох років тюрми, але звільнив від його відбування покарання, встановивши рік умовного терміну.

Протягом цього часу він має періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця праці чи житла.