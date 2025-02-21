Смертельна аварія сталася 24 липня 2023 року неподалік села Тойкут Ковельського району

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок 30-річному Сергію Зубрицькому, який напідпитку скоїв смертельну ДТП. Обвинувачений підвозив на тракторі пенсіонера, який впав з причепа і потрапив під колеса. За скоєне водію призначили пʼять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 19 лютого, аварія сталася 24 липня 2023 року близько 13:30 неподалік села Тойкут Ковельського району. Пʼяний водій трактора Сергій Зубрицький підвозив двох знайомих у причепі. Під час руху один із пасажирів, 63-річний волинянин, впав і загинув.

Обвинувачений свою вину визнав і розкаявся. Він розповів, що в день аварії двоє знайомих попросили їх підвезти. Він запропонував сісти в кабіну трактора, проте вони відмовились, бо там було тісно. Сергій Зубрицький також підтвердив, що ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та випив 1,5 літра пива перед інцидентом.

Суддя Петро Бойчук визнав Сергія Зубрицького винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначив 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.