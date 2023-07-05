Блогерка отримала випробувальний термін протягом одного року

Дніпровський суд міста Києва визнав блогерку Інну Воронову винною в поширенні відео роботи київського ППО під час однієї з повітряних атак росіян 15 травня 2023 року. Їй призначили 5 років ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання, замінивши вирок на рік випробувального терміну, повідомили у середу, 5 липня, у прес-службі Київської прокуратури.

Сама Інна Воронова пішла на угоду зі слідством та визнала свою винуватість. Це пом'якшило її вирок.

«Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік», – повідомили у прес-службі Київської прокуратури.

Нагадаємо, 16 травня 2023 року СБУ викрила шістьох київських блогерів, які розповсюджували відео роботи ППО над небом Києва. Блогери зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет, чим могли розкрити місцеположення та специфіку роботи української протиповітряної оборони. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (коригування вогню).

Серед них була й дружина наркодилера Ігоря Чернецького Інна Воронова, яка 2 червня отримала запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їй заборонили покидати своє помешкання два місяці, тобто, до 31 липня 2023 року. Чи діятиме запобіжний захід після оголошення вироку суду, невідомо.