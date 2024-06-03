Наслідки ударів по житловій забудові Харкова 25 травня 2024 року

Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на російській території за допомогою наданої Заходом зброї мають вирішальне значення для того, щоб відбити російські удари по Харкову, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 2 червня.

Аналітики ISW зазначають, що десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною їхньої зброї, для завдання ударів по військових цілях по території Росії.

«Ці зміни в політиці дозволять українським силам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії», – кажуть в Інституту вивчення війни.

Українські офіційні особи повідомили, що українським силам вдалось збити кілька російських військових літаків у лютому 2024 року, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки, зазначають в Інституті вивчення війни.

«Здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити той же ефект за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору Росії», – розповідають аналітики ISW.

Утім в Інституті вивчення війни зазначають, що дві батареї Patriot на півночі Харківщини, про які раніше просив президент Володимир Зеленський, мали б обмежену ефективність у захисті від російських авіаударів без можливості вести вогонь по російських літаках у російському повітряному просторі.

Зазначимо, протягом останніх кількох тижнів російські війська неодноразово завдавали масованих ударів по Харкову та Харківщині. Офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях Харкова та Харківщини, правоохоронні органи та ДСНС повідомили, що близько тисячі людей стали жертвами ударів РФ на Харківщині навесні 2024 року: з 1 березня по 31 травня 160 жителів регіону загинули внаслідок бойових дій, 788 — зазнали поранень. Найбільше загиблих та поранених було внаслідок російських ударів по Харкову.

Як писав ZAXID.NET, адміністрація американського президента Джо Байдена таємно дозволила Україні завдати удару по території Росії — виключно в районі Харкова — використовуючи надану США зброю.