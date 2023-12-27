За кілька місяців унаслідок боїм місто Марʼїнка в Донецькій області повністю знищене

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував бої за Мар'їнку на Донеччині. Аналітики стверджують, що потенційне захоплення міста не прогнозує окупантам оперативного просування вперед. Про це йдеться в звіті інституту, опублікованому 27 грудня.

Зазначається, що ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області є обмеженим тактичним виграшем Росії і не прогнозує ніякого оперативно значущого просування вперед, якщо тільки російські війська не покращать свою здатність до швидкого механізованого просування вперед, чого вони наразі не демонструють.

За оцінками аналітиків, російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, незважаючи на те, що візуального підтвердження повного захоплення Мар'їнки російськими військами станом на 26 грудня не спостерігалося. Втім на прес-конференції 26 грудня головногомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що міста Марʼїнка більше немає, а українські війська відійшли від міста, окопавшись на околицях.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що захоплення Мар'їнки дозволить російським військам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ.

«Мар'їнка розташована менш ніж за кілометр від лінії фронту, що існувала до вторгнення, і українські війська вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, які російські війська також намагаються захопити», – стверджують аналітики.

Аналітики нагадують, що російські війська намагалися захопити Мар'їнку з 2014 року і проводили щоденні фронтальні атаки на місто з початку повномасштабного вторгнення, активізувавши ці атаки на початку жовтня 2023 року.