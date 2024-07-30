Ужгородський міськрайонний суду Закарпатської області виніс вирок Івану Горвату, який, перебуваючи нетверезим за кермом легковика, вчинив смертельну ДТП в Ужгороді. Суд призначив йому 8 років тюрми та зобов’язав виплатити 200 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, уродженець Ужгорода Іван Горват ввечері 23 жовтня 2022 року вчинив смертельну ДТП на вул. Гагаріна в Ужгороді. Водій авто Škoda Octavia збив чоловіка, який переходив дорогу поза переходом. За даними правоохоронців, водій мав можливість уникнути зіткнення, але не застосував екстреного гальмування. У момент ДТП водій перебував під наркотиками.

У суді обвинувачений не визнав свою провину та розповів, що не міг уникнути зіткнення, бо пішохід раптово вибіг на дорогу. Іван Горват заявив, що надавав першу медичну допомогу пішоходу, який був нетверезим, та викликав медиків. Обвинувачений заперечив, що перебував під наркотиками. Поліція знайшла у його особистих речах наркотики, але Горват стверджує, що не знає, як вони там опинились.

Усі докази у цій справі розглянула суддя Наталія Дергачова, яка визнала ужгородця винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані, призначивши 8 років тюрми із забороною керувати транспортними засобами 10 років. Водій також має виплатити синові загиблого 200 тис. грн компенсації. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що, за даними місцевої прокуратури, водій перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння та без водійського посвідчення, адже був позбавлений права керувати автомобілем. З початку 2021 року і до дня вчинення ДТП на нього складено більше 20 протоколів за адміністративні правопорушення, з яких 7 – саме за водіння у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.