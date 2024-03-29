Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав солдата Віталія П. винним у самовільній втечі із військової частини. Військовий ухилявся від проходження служби понад півроку і суд призначив йому п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, уродженець Закарпатської області Віталій П. є військовим, під час мобілізації солдат служив на посаді помічника гранатометника однієї з військових частин. На початку липня 2023 року Віталій П. не прибув до табірного містечка військової частини і проводив час на власний розсуд до середини лютого 2024 року. Щодо солдата порушили кримінальну справу через самовільну втечі з місця служби.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що спочатку служив під Херсоном, а потім його перевели до військової частини у Мукачевому. Віталій П. побув там кілька днів і втік, поїхавши додому.

Справу розглянула суддя Оксана Плечищева, яка дослідила усі матеріали та визнала солдата винним у самовільній втечі з військової частини, призначивши йому покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що інший суд призначив дрібний штраф військовому комісару з Прикарпаття, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, а голову міжрайонної МСЕК на Львівщині оштрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з роботи.