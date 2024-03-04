Керівник іноземної фірми надав митникам документи з неправдивими відомостями про вагу товару

Під час огляду вантажівки з креветками, яка в’їхала в Україну з Румунії, закарпатські митники виявили на 3 тонни більше продукції, ніж було заявлено у документах. Креветки вартістю 844 тис. грн вилучили, а справу передали до суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці 3 березня, подія сталася на митному посту «Дякове». Водій вантажівки за документами ввозив в Україну 17 тонн свіжоморожених креветок вартістю понад 122 тис. доларів. Відправником товару зазначалося естонське підприємство, а одержувачем – київська компанія. Після зважування напівпричепу з товаром з’ясувалося, що креветок переміщують на 3 064 кг більше, ніж заявлено в документах.

«З метою недопущення ввезення на митну територію України імпортного вантажу з можливим порушенням митного законодавства, Закарпатська митниця направила відповідний запит до відправника зазначеного товару для встановлення автентичності документів. Останній надіслав лист, в якому виправдовувався, що розбіжність у вазі брутто нібито виникла через внутрішню вагу пакування та льоду. Насправді керівник іноземної фірми надав митниці документи з неправдивими відомостями щодо ваги товару, що суттєво вплинуло на заниження його митної вартості», – розповіли в Закарпатській митниці.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, з їх конфіскацією. Понад 3 тонни креветок вартістю 844,1 тис грн вилучили, а справу передали до суду.