Тайник знайшов собака кінологів на прізвисько «Лакі»

У пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», на українсько-словацькому кордоні в автівці 55-річного українця та його 22-річного сина виявили партію захованих сигарет без акцизних марок. Opel контрабандистів вилучили.

Як повідомили в Закарпатській митниці у вівторок, 10 лютого, чоловіки обрали «зелений коридор», запевнивши, що не переміщують жодних товарів, які підпадають під обмеження або прихованих від митного контролю.

«Втім, собака на прізвисько “Лакі”, який несе службу з кінологом, дав спрацювання в салоні автомобіля. Незабаром митники виявили кілька сховищ у порогах легковика, з яких дістали 350 пачок сигарет Compliment без акцизної марки України», – зазначили митники.

На водія склали протокол за порушення митних правил (ч.1 ст. 483 Митного кодексу України). Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості сигарет та їх конфіскацію разом з автомобілем.