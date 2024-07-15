За спробу незаконного перетину кордону на чоловіків склали адмінпротоколи

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали жителя Одеси та мешканця Тернопільщини, які намагалися перепливти Тису, щоб незаконно потрапити в Угорщину. На ухилянтів склали адмінпротоколи, їх переправників розшукують.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 15 липня, під час патрулювання військовослужбовці помітили двох чоловіків, які йшли в напрямку Тиси, та вирушили на їх затримання. Помітивши прикордонників, ухилянти спробували втекти, один з них стрибнув у воду і поплив від берега. Його затримали за допомогою катера. Як виявилося, він одесит, а попутник – з Тернопільщини.

Переправників ухилянтів розшукують

«Обидва чоловіки приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. Ділки, яким одесит віддав 10 тисяч, а тернополянин – 5 тисяч доларів і ще 5 мав віддати в Угорщині, пообіцяли, що вони зможуть безперешкодно перетнути кордон. Але чоловіки, вочевидь, не здогадувались, що їм доведеться долати кордон річкою, адже й документи і речі, які вони мали, не були додаткового захищені від промокання», – інформують в ДПСУ.

За спробу незаконного перетину кордону України на чоловіків склали адмінпротоколи, а справу передали в суд. Переправників ухилянтів розшукують.