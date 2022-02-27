Найбільш напружена ситуація наразі на кордонах

Станом на ранок неділі, 27 лютого, Закарпатська область прийняла понад 40 тис. переселенців з регіонів України, де зараз ведуться бої. Більшість людей уже розселили, окрім централізованих місць перебування біженців, активно залучається приватний сектор.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної військової адміністрації, з самого ранку працівники гуманітарного штабу отримали близько 200 дзвінків від громадян України з інших областей.



«Загалом на Закарпаття прибуло понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб, більшість із них уже поселили.Також штаб опікується людьми, котрі перебувають у чергах на кордоні і потребують допомоги. Туди спрямовують волонтерів, які приносять теплі речі та необхідну їжу. В області продовжують облаштовувати додаткові місця для проживання, зокрема перепрофільовують спортзали», – зазначають у прес-службі.

Наразі найбільше напруження спостерігається на кордонах: в Ужгороді на пункті пропуску зі Словаччиноюутворилися черги. Напередодні голова Закарпатської ОВА звернувся до мешканців області з проханням не панікувати, не виїжджати із Закарпаття і дати можливість виїхати жінкам і дітям з регіонів України, де ведуться бої. Інформації про кількість біженців, які виїхали через закарпатські пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення Росії, наразі немає.

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