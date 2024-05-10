Євген Плавайко є депутатом облради і віце-президентом ФК «Минай»

Заступник міського голови Ужгорода, депутат Закарпатської облради і віце-президент ФК «Минай» Євген Плавайко опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Євген Плавайко задекларував 280 тис. грн зарплати в Ужгородській міській раді та 94 тис. грн – у футбольному клубі «Минай», ще 45 тис. грн він отримав від надання майна в оренду підприємству своєї дружини «Ханей Рест». На банківських рахунках у Євгена Плавайка 34 тис. грн, ще 9,2 млн грн, 354 тис. доларів і 189 тис. євро він тримає готівкою.

У власності заступника мера Ужгорода 8 земельних ділянок, центр розваг і відпочинку, кафе з літньою терасою, кегельбан і прибудова спортивно-оздоровчого комплексу з басейном. Їздить Євген Плавайко на Toyota Land Cruiser і користується Mercedes-Benz S 350 2020 року випуску громадянина України Олександра Штеця.

Дружина заступника ужгородського міського голови Емілія Плавайко вказала у декларації понад 5,4 млн грн доходу від підприємництва та 23 тис. грн зарплати у ТОВ «Ханей Рест». На банківських рахунках у неї 24 тис. грн і 2 тис. доларів, а готівкою – 3,4 млн грн, 90 тис. доларів і 60 тис. євро. У власності Емілії Плавайко Audi Q8 2020 року випуску за 2,5 млн грн, будинок у селі Підгорб, квартира в Ужгороді і 3,7 га землі у селі Чомонин Мукачівського району.

Додамо, що Євген Плавайко у 2020 році обраний депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття». Він є віце-президентом ФК «Минай», що належить підсанкційному контрабандисту Валерію Пересоляку. Заступником міського голови Ужгорода Євген Плавайко став у липні 2023 року.