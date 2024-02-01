Львівська прокуратура передала до суду справу щодо заступника міського голови райцентру на Львівщині, якого звинувачують у розкраданнях на закупівлях для пунктів обігріву.

Як повідомили у поліції, заступник міського голови одного з райцентрів у Львівській області під час закупівлі дронів, електрогенераторів та модемів Starlink, наказав підлеглим провести закупівлі у конкретної компанії-постачальника за завищеними цінами. Внаслідок змови бюджет міста втратив понад 930 тис. грн.

«Окрім цього, за його вказівкою з міського бюджету проведено повну оплату коштів суб’єкту господарювання. Однак безпідставно не враховано, що поставлений товар звільняється від оподаткування, відповідно в суму перерахунку не мали враховувати податок на додану вартість», – вказано в повідомленні поліції.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 чт. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. За вчинене йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Наразі справу передали до суду.

Правоохоронці не вказують, про яке саме місто йдеться, однак у повідомленні поліції зазначено, що досудове слідство здійснював Червоноградський районний відділ поліції.