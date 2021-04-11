Зеленський після загибелі чотирьох військових намагався поговорити з Путіним. Той відмовив

Президент України Володимир Зеленський після загибелі чотирьох військових під Шумами намагався поговорити з російським президентом Володимиром Путіним. Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Після 26 березня, коли загинули одразу чотири військовослужбовці і двоє були поранені, президент Зеленський намагався провести консультації з усіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча це більш високий рівень за мій, вдалося (треба уточнити у прес-служби президента — РС) провести переговори з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що говорити», – сказав він.

За словами Арестовича, після розмови Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном лідери країн видали три дуже різні заяви.

«Французька і німецька радикально відрізняються від російської. Вони збігаються фактично тільки в одному пункті – продовження консультацій на рівні політичних радників. Тобто зараз головний центр ухвалення рішень, домовленостей – це якраз рівень політичних радників», – додав він.

Як інформував ZAXID.NET, 26 березня бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів українські позиції неподалік Шумів, унаслідок чого четверо бійців ЗСУ загинули. У штабі ООС заявили, що українські військові завдали удару у відповідь. За даними джерел «Бабеля», українські військові перевіряли власні мінні поля. Їх помітили бойовики та відкрили вогонь.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через вбивство українських військових найближчим часом проведе розмови з усіма лідерами «нормандської четвірки». У Кремлі заявили, що Путін поки не планує розмову з Зеленським.

30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на Донбасі. Лідери Франції та Німеччини зазначили, що Росія повинна взяти на себе зобовʼязання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі.