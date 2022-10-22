Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6482 «Про внесення змін до ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», який дозволяє жінкам добровільно ставати на військовий облік.

По це 21 жовтня повідомили на сайті Верховної ради.

Згідно з документом, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, що визначена в переліку затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, можуть ставати на військовий облік військовозобов’язаних за власним бажанням.

Жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, обов'язково беруть на військовий облік.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна рада ухвалила в цілому законопроект про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. «За» проголосували 297 народних обранців.

Раніше було визначено, що з 1 жовтня українки, які мають справу з 14 визначеними наказом Міноборони спеціальностями, мали стати на обов'язковий військовий облік. Але 6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що впродовж 2022 року Генеральний штаб ЗСУ розробить низку документів, які зроблять процес військового обліку для жінок зрозумілим, прозорим та максимально зручним.

У матеріалі проекту «Українська правда. Життя» про українських жінок-військових від 9 вересня зазначено, що в українській армії наразі служать понад 50 тисяч жінок, 37 тисяч є військовими, 13 тисяч працюють в армії на цивільних посадах.