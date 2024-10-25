Росія може застосувати на фронті перших бійців з Північної Кореї, підготовлених для війни проти України, вже 27-28 жовтня. Про це із посиланням на українську розвідку повідомив президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 жовтня.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, а також підготовку росіянами бійців з КНДР. За словами Володимира Зеленського, Північна Корея фактично залучена до російсько-української війни, а росіяни готові кинути північнокорейських солдатів на фронт вже найближчим часом.

«За інформацією розвідки, вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Росія хоче продовження війни, і щоб це припинити, необхідна принципова та сильна реакція лідерів країн-партнерів. Зеленський закликав союзників здійснювати відчутний тиск на Росію та Північну Корею та покарати їх за ескалацію.

Нагадаємо, 22 жовтня Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією двох підрозділів, які складаються з військовослужбовців Північної Кореї. За його словами, окупанти можуть залучити на свою підтримку до двох бригад по 6000 людей. Раніше голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що перший кадровий склад бійців з КНДР буде готовий воювати в Україні з 1 листопада.

24 жовтня українська розвідка повідомила, що перші підрозділи північнокорейських солдатів, які пройшли вишкіл на сході Росії, вже прибули в зону бойових дій на Курщині. Хоч скільки саме солдатів з КНДР прибули до Курської області, невідомо, раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія готова залучити 2600 північнокорейських бійців для бойових дій на Курщині.