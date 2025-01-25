Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з Путіним у 2022 році

Президент Володимир Зеленський у суботу, 25 січня, розповів, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським президентом Владіміром Путіним, щоб зупинити сепаратизм.

За словами Зеленського, Путін швидко почав будувати велику кількість різних каналів із сепаратистами разом із представниками інших країн щодо впливу на Україну та особисто на нього.

«Було багато переговорних процесів, багато тіньових переговорних коридорів. Я це швидко зупинив. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі. Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни», – розповів він.

На думку Зеленського, таке рішення було абсолютно справедливим і російському президенту це не подобалося, адже на той момент він мав багато каналів для впливу на українську сторону.

«Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали, навіть у деяких наших інституціях, про що я поки не готовий публічно говорити», – додав президент.

Нагадаємо, 4 жовтня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з лідером Росії Владіміром Путіним. Росіяни неодноразово вимагали переглянути рішення. Востаннє про це згадав Путін 24 січня, коли заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Тоді він наголосив, що міжнародні партнери повинні «змусити Зеленського скасувати свій указ».

У грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна країна чи світовий лідер не має права вести переговори з Росією від імені України. Водночас він зазначив, що починати перемовини з агресором можна лише після узгодження плану дій та з позиції сили.