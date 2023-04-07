Крім того президент утворив 19 селищних військових адміністрацій на Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський видав розпорядження, якими призначив трьох голів міських військових адміністрацій у тимчасово окупованих містах Луганської області. Йдеться про Гірське, Попасну та Сєвєродонецьк, які досі перебувають під окупацією російських військових.

Розпорядження з'явилися на сайті Президента України у п'ятницю, 7 квітня. Крім того, Володимир Зеленський призначив нових голів у 19 сільських та селищних військових адміністрацій на Запоріжжі, деякі з яких також перебувають під окупацією.

На посаду голови Сєвєродонецької МВА президент призначив Олександра Стрюка, начальником Попаснянської міської ВА став Микола Ханатов, а очільником Гірської МВА став Олексій Бабченко. Усі троє голів адміністрацій були керівниками адміністрацій міст до перепризначення.

Нагадаємо, 24 березня Володимир Зеленський утворив військові адміністрації в окупованих Сєвєродонецьку, Попасній і Гірському. Згідно з документом, МВА мають бути сформовані на базі військово-цивільних адміністрацій перелічених населених пунктів.