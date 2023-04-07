Зеленський призначив нових глав для тимчасово окупованих міст Луганщини
Президент призначив начальників МВА Сєвєродонецька, Гірського та Попасної, що на Луганщині
Президент Володимир Зеленський видав розпорядження, якими призначив трьох голів міських військових адміністрацій у тимчасово окупованих містах Луганської області. Йдеться про Гірське, Попасну та Сєвєродонецьк, які досі перебувають під окупацією російських військових.
Розпорядження з'явилися на сайті Президента України у п'ятницю, 7 квітня. Крім того, Володимир Зеленський призначив нових голів у 19 сільських та селищних військових адміністрацій на Запоріжжі, деякі з яких також перебувають під окупацією.
На посаду голови Сєвєродонецької МВА президент призначив Олександра Стрюка, начальником Попаснянської міської ВА став Микола Ханатов, а очільником Гірської МВА став Олексій Бабченко. Усі троє голів адміністрацій були керівниками адміністрацій міст до перепризначення.
Нагадаємо, 24 березня Володимир Зеленський утворив військові адміністрації в окупованих Сєвєродонецьку, Попасній і Гірському. Згідно з документом, МВА мають бути сформовані на базі військово-цивільних адміністрацій перелічених населених пунктів.