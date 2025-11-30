Оксана Маркарова чотири роки обіймала посаду посолки України в США

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню посолку України в США Оксану Маркарову своєю радницею з питань відбудови України та інвестицій. Про це у неділю, 30 листопада, Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

«Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами», – написав Зеленський.

З лютого 2021 року по серпень 2025 року Оксана Маркарова обіймала посаду надзвичайного і повноважного посла України в США. До того вона працювала міністеркою фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

У вересні 2024 року спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон звинуватив Маркарову нібито у втручанні в американські вибори та вимагав у Володимира Зеленського звільнити її. Причиною закидів у бік Оксани Маркарової став візит Зеленського на завод з виготовлення набоїв у Пенсильванії, на який не запросили жодного представника Республіканської партії. За словами Джонсона, це був «явно партійний агітаційний захід, покликаний допомогти демократам» з боку Маркарової.

У серпні 2025 року Оксану Маркарову звільнили з посади посолки в США. Замість неї призначили колишню віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину – вона обійняла посаду спеціальної уповноваженої президента з питань розвитку співробітництва зі США.