Павло Єлізаров - командир спецпідрозділу «Lasar's group»

У понеділок, 19 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступником командувача Повітряних сил ЗСУ стане командир спецпідрозділу Lasar's group Павло Єлізаров. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.

«Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно», – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що міністерство оборони та військове командування має розробити нову організацію для всього компонента мобільних груп та дронів-перехоплювачів.

«Наше завдання – побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар – саме з таких», – прокоментував призначення Павла Єлізарова міністр оборони Михайло Федоров.

За словами міністра, армія має змінювати підходи та будувати систему, яка працює на рівні всієї країни. Крім того, Федоров анонсував нові кадрові призначення.

Що відомо про Павла Єлізарова

Павло Єлізаров народився у молдовському Кишиневі у 1968 році. В Україні здобув освіту фінансиста, а в 2025 році закінчив Національний університет оборони України, здобувши стратегічний рівень військової освіти (L-4) та професійну кваліфікацію «офіцер стратегічного рівня».

У 2000-х роках очолював холдинг «СЕВ», який спеціалізується на постачанні газу, сільгоспвиробництві та готельно-ресторанному бізнесі. Працював заступником голови правління компанії «Автомобільні дороги України», а згодом – заступником міністра транспорту.

З 2010 року працював продюсером та медіаменеджером. Павло Єлізаров став співзасновником ТОВ «Савік Шустер Студія», які створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.

У 2012 році невдало балотувався в нардепи як самовисуванець.

24 лютого 2022 року вступив до лав ТрО. Згодом, після завершення боїв за Київ Павла Єлізарова та його групу перевели до ССО ЗСУ. Брав участь у боях на Запоріжжі, де почав застосовувати дрони.

Павло Єлізаров налагодив виробництво важких дронів-бомберів та створив у складі НГУ окремий загін спеціального призначення «Лазар», який спеціалізується на застосуванні дронів. За даними «Мілітарного», станом на 2025 рік підрозділ знищив техніки росіян на 12 млрд доларів. Міністр оборони Михайло Федоров наводить цифру в понад 13 млрд доларів.

«Кожен п’ятий знищений російський танк — результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу “Армії дронів.Бонус”, лише в грудні — 364 гармати та 12 РСЗВ», – повідомив Федоров.

Новина доповнюється...