Володимир Зеленський лікувався від Covid-19 близько двох тижнів

Президент Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Про негативний результат тесту він повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 23 листопада.

«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію», – написав він.

Він також додав, що повертається до роботи у звичному режимі. Зауважимо, що раніше у понеділок, 23 листопада, про негативний результат тесту на коронавірус повідомив керівник його офісу Андрій Єрмак.

Як інформував ZAXID.NET, 9 листопада президент України Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Цього ж дня про зараження Covid-19 повідомив і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.