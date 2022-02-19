Володимир Зеленський проведе низку переговорів щодо ситуації довкола України та повернеться до Києва цього ж дня

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 лютого вирушить до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Він проведе низку переговорів щодо ситуації довкола України та повернеться до Києва цього ж дня, повідомили в прес-службі глави держави.

«Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України», – йдеться у повідомленні.

У межах заходу в Зеленського заплановані зустрічі з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами України, а також такими світовими лідерами: прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном канцлером Німеччини Олафом Шольцом та віце-президенткою США Камалою Гарріс.

У відомстві також додали, що зараз ситуація на сході України повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони, а обстановку на лінії розмежування на Донбасі, в окупованому Криму та біля кордонів країни аналізують спеціальні служби, обмінюючись даними з партнерами.

Зауважимо, що під час виступу 18 лютого, присвяченому ескалації ситуації на Донбасі, президент США Джо Байден на запитання, чи вважає він мудрим рішення президента України поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ, відповів, що рішення – залишати країну у цей час чи ні – є дуже важливим і складним. Але, додав Байден, Зеленський має сам вирішити, летіти йому до Мюнхену чи ні, пише Depo.ua.

Цього року Мюнхенську конференцію з безпеки відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів. У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не братиме участі у заході у жодних форматах.