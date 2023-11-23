Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію рішення РНБО від 23 листопада щодо застосування економічних санкцій проти понад 300 компаній і фізизчних осіб із РФ й інших країн. Про це йдеться в указах №772 та №773 від 23 листопада.

Так, відповідно до указу №773, п'ятирічні санкції запровадужються проти низки російських енергетичних компаній: «Вологодська обласна енергетична компанія», «Омськелектро», «Россєті Лененерго», «Далекосхідна енергетична управляюча компанія – ГенераціяМережі».

Також у списку присутні «Московська енергетична дирекція», «Салехарденерго», «ЛОЕСКЕлектричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області», «Волгоградоблелектро», «Московська обласна енергомережева компанія», «Россєті Кубань» та інші.

Цим же указом санкції терміном на 10 років вводяться проти 87 фізосіб, серед яких – громадяни України і РФ. Повний перелік - за посиланням. Указом №772 санкції терміном на 10 років запроваджуються щодо громадян РФ, Кіпру, Швейцарії, Великої Британії, Узбекистану та Білорусі.

Також у переліку – низка компаній із ОАЕ, РФ, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю, Мальти. Проти них ввели санкції на 10 років. Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.