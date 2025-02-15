На думку Зеленського, Дональд Трамп здатен завершити російсько-українську війну

Коментуючи питання про можливе закінчення війни в Україні, президент Володимир Зеленський 14 лютого в інтерв’ю телеканалу Newsmax заявив, що Російська Федерація має відвести свої війська щонайменше до лінії повномасштабного вторгнення.

На думку Зеленського, президент США Дональд Трамп здатен завершити російсько-українську війну, заручившись підтримкою Європи. Однак росіяни мають відійти хоча б до лінії повномасштабного вторгнення.

«Коли ми говоримо про справедливий мир для України, ми розуміємо, що ми не маємо сили витіснити їх з усієї нашої території. Ми повинні витіснити їх дипломатією і з нашими партнерами, але не програти. Тому я думаю, що вони щонайменше повинні піти на лінію станом на початок повномасштабного вторгнення», – сказав президент.

В іншому випадку, усі будуть казати, що то була лінія Байдена, а це лінія Трампа.

«Я думаю, що йому потрібен успіх, нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці», – додав Зеленський.

Однак він наголосив, що Україна не погодиться на жодну угоду, якщо її не залучать до переговорного процесу.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог 15 лютого повідомив, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу.

Міністр оборони США Піт Гегсет 12 лютого під час засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» назвав прагнення України повернутися до кордонів 2014 року «гонитвою за ілюзорною метою».