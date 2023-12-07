За допомогу окупантам чоловіку загрожує 12 у в'язниці

Співробітники Служби безпеки України затримала жителя Херсонщини, який співпрацював з росіянами під час окупації правобережної частини Херсона. Зокрема, напередодні деокупації міста він допоміг окупантам втекти. Про це у четвер, 7 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, чоловік повідомив росіянам дані власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них з озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби. Крім того, росіяни зламали замок одного із гаражів та викрали моторні човни.

Конфісковані та викрадені плавзасоби вони позначали літерою «Z». На них переправляли свої війська та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

«Втікаючи від українських захисників, окупанти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя», – повідомили у СБУ.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування чоловіка та затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав окупантів. Йому оголосили про підозру у пособництві країні-агресора. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна. Зараз він перебуває під вартою.