Жителль Дубенського району обманув патрульних, бо хотів пожартувати

У п’ятницю, 30 липня, правоохоронцям надійшов виклик від мешканця села Топілля Дубенського району про те, що його побив сусід. Як пізніше з’ясувалося, заявник так вирішив пожартувати. У патрульній поліції 1 серпня повідомили, що тепер порушнику загрожує від 850 до 3400 грн штрафу.

За інформацією поліцейських, близько 20:00 на спецлінію 101 звернувся 26-річний чоловік, який стверджував, що на нього напав сусід. Коли інспектори приїхали на місце події, то заявник пояснив, що хотів пожартувати і викликав їх заради забави.

Як уточнила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко, у жителя Дубенщини не було ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.



На порушника винесли постанову за ст. 183 (Здійснення завідомо неправдивого виклику) КУпАП, за що передбачений штраф у розмірі від 850 до 3400 грн.