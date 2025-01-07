У понеділок, 6 січня, в селі Довговоля Вараського району поліцейські зупинили автомобіль Opel Combo, водій якого не був пристебнутий ременем безпеки. Під час огляду мінівену зʼясувалося, що чоловік перевозив під виглядом волонтерської допомоги 70 кг бурштину. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляє пресслужба поліції Рівненщини, за кермом Opel Combo перебував 62-річний житель Вараша. Чоловік сховав під маскувальною сіткою пакет із майже 70 кг бурштину, які перевозив як волонтерську допомогу.

«Поліцейські вилучили каміння, яке в подальшому буде скероване на експертизу», – зазначають правоохоронці.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.240-1 КК України (незаконне перевезення бурштину, походження якого не підтверджується відповідними документами), а також винесли постанову за ч.5 ст.121 КУпАП (порушення правил користування ременями безпеки). За скоєне підозрюваному загрожує від 51 до 170 тис. грн штрафу, обмеження або позбавлення волі до трьох років.