Жителя Кременецького району затримали у січні 2023 року

Жителя Кременецького району судитимуть не лише за державну зраду, але й за поширення російської пропаганди в соцмережах, виправдовування війни та возвеличення найманців ПВК «Вагнер», яких підозрюють у масових вбивствах українців. Чоловіка правоохоронці затримали у січні 2023 року.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, оперативникам СБУ Тернопільщини вдалося встановити, що 20-річний житель області попередньо домовився з агентами ФСБ для того, щоб здавати їм координати об'єктів енергетичної інфраструктури. Чоловік приїхав з Кременецького району в Тернопіль і зробив кілька фотографій таких об'єктів, а потім переслав їх співробітнику спецслужби РФ.

Працівники СБУ затримали підозрюваного під час того, як він в обумовленому місці отримував винагороду за фотографування в розмірі 5 тис. грн. Чоловіка заарештували і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«При розслідуванні кримінального провадження про державну зраду жителя Тернопільщини, який збирав для ФСБ координати об’єктів енергетичної інфраструктури, також встановлено його причетність до поширення в Інтернеті матеріалів із запереченням збройної агресії російської федерації проти України, возвеличення її військових», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Чоловік через свій профіль в одній із соціальних мереж активно висловлював підтримку діям учасників «ДНР» та найманців ПВК «Вагнер». Часто писав та поширював інформацію про те, що окупанти були змушені вчиняти воєнні злочини під час проведення так званої «спецоперації».

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Кременецького району. Чоловіка обвинувачують за ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а саме у державній зраді й поширенні матеріалів із запереченням збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників.