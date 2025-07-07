Закарпатець визнав провину і поросив суворо його не карати

Яремчанський міський суд визнав мешканця села Чорна Тиса Рахівського району Михайла Морозюка винним у жорстокому поводженні з конем і оштрафував його на 3400 грн.

Постанову винесли 2 липня. Йдеться про інцидент, що стався біля готелю Montain Residence у Буковелі. Туристи зняли на відео, як обвинувачений б’є палицею коня, який не міг тягнути колоди. З вимогою покарати закарпатця до поліції Івано-Франківської області звернулися юристи зоозахисної організації UAnimals.

Михайло Морозюк до суду не з’явився, однак подав заяву, в якій визнав провину і попросив суворо його не карати. Водночас власник коня підтвердив, що разом з Михайлом Морозюком кілька разів вдарив тварину, яка застрягла в болоті. Також суддя врахувала результати клінічного огляду коня та позитивну характеристику закарпатця з місця його проживання.

У підсумку суд визнав Михайла Морозюка винним у жорстокому поводженні з конем і оштрафував його на 3400 грн. Закарпатець також має сплатити 605 грн судового збору.