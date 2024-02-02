7 липня 2022 року українські захисники встановили прапор України на звільненому від росіян острові

Навесні 2022 року Сили оборони обстрілювали острів окупований російськими військами острів Зміїний із реактивної системи залпового вогню «Ураган», яку вивели в море на баржі. Про це у четвер, 1 лютого, повідомив одеський сайт «Думська» з посиланням на майора ЗСУ Івана Іжицького.

За словами військовослужбовця, який на той момент був командиром реактивно-артилерійської батареї 35 бригади морської піхоти. 4 травня 2022 року реактивна система залпового вогню (РСЗВ) «Ураган» була завантажена на баржу. Як пригадує війсковий, загальна задумка спецоперації полягала в тому, щоб перевірити, а чи можна буде взагалі таким способом уразити невеликий острів.

«Можна сказати, ми відкрили сезон. Хоч і прив'язалися до коси, але навестися все одно виявилося непросто – не сильно, але хитає. Задумка була в тому, щоб перевірити, чи сенс із такого стріляти. Тому що острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У результаті з 16 снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є», – розповів Іжицький.

На опублікованому відео можна побачити момент пусків з «Урагану» по острову.

Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Тоді ж низка ЗМІ повідомили, що для звільнення острова ЗСУ використали французькі САУ Caesar, які були поставлені на баржі. Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що важливу роль у звільненні острова відіграла українська самохідна гаубиця «Богдана».

Російські військові втекли з острова, однак заявили, що зробили це «як жест доброї волі». Загалом, за час окупації Зміїного, росіяни втратили там техніки на 915 млн доларів. 7 липня українські захисники встановили прапор України на звільненому від росіян острові.