Журналісти показали, як ЗСУ обстрілювали росіян на Зміїному із «Ураганів» на баржі в морі
Навесні 2022 року Сили оборони обстрілювали острів окупований російськими військами острів Зміїний із реактивної системи залпового вогню «Ураган», яку вивели в море на баржі. Про це у четвер, 1 лютого, повідомив одеський сайт «Думська» з посиланням на майора ЗСУ Івана Іжицького.
За словами військовослужбовця, який на той момент був командиром реактивно-артилерійської батареї 35 бригади морської піхоти. 4 травня 2022 року реактивна система залпового вогню (РСЗВ) «Ураган» була завантажена на баржу. Як пригадує війсковий, загальна задумка спецоперації полягала в тому, щоб перевірити, а чи можна буде взагалі таким способом уразити невеликий острів.
«Можна сказати, ми відкрили сезон. Хоч і прив'язалися до коси, але навестися все одно виявилося непросто – не сильно, але хитає. Задумка була в тому, щоб перевірити, чи сенс із такого стріляти. Тому що острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У результаті з 16 снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є», – розповів Іжицький.
На опублікованому відео можна побачити момент пусків з «Урагану» по острову.
Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Тоді ж низка ЗМІ повідомили, що для звільнення острова ЗСУ використали французькі САУ Caesar, які були поставлені на баржі. Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що важливу роль у звільненні острова відіграла українська самохідна гаубиця «Богдана».
Російські військові втекли з острова, однак заявили, що зробили це «як жест доброї волі». Загалом, за час окупації Зміїного, росіяни втратили там техніки на 915 млн доларів. 7 липня українські захисники встановили прапор України на звільненому від росіян острові.