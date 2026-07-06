Юрій Іванющенко та Іван Аврамов

Після замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва серед українських еліт, які мешкають у Монако, зросло занепокоєння. Саме там журналісти «Української правди» знайшли низку фігурантів гучних кримінальних і корупційних справ. Про це журналісти розповіли у понеділок, 6 липня.

За даними розслідування, Єрмолаєв уже багато років проживає у Монако, де володіє квартирою. За кілька днів після того, як його там знайшли журналісти, в князівстві стався вибух. За інформацією слідства, вибухівку могла закласти 30-річна громадянка України, яка проживає в Німеччині. Наразі її розшукує Інтерпол.

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Джерела УП у бізнесових колах також стверджують, що син бізнесмена Артур Єрмолаєв, якого у 2025 році затримували за запитом Інтерполу, уклав угоду зі слідством і сплатив 8,5 млн євро штрафу у справі, пов'язаній із діяльністю шахрайських кол-центрів.

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Журналісти зазначають, що Лазуровий берег Франції вже давно став місцем проживання або тимчасового перебування багатьох впливових українців. Зокрема, у комплексі Monte-Carlo Bay вони зафіксували братів Ігоря та Григорія Суркісів. При цьому Григорій Суркіс, який є народним депутатом від забороненої ОПЗЖ, регулярно відвідує Монако, хоча депутатам заборонені закордонні відпустки.

Також журналісти помітили колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка (Юру Єнакіївського), який перебуває в розшуку в Україні, та, ймовірно, його бізнес-партнера Івана Аврамова. Зауважимо, що Іванющенка підозрюють у легалізації державної землі ринку «Столичний» на понад 160 млн грн.

Крім того, у Монако журналісти зафіксували Юрія Горового, якого ЗМІ раніше називали одним із так званих «смотрящих» за Держгеокадастром і ДАБІ. Біля вілли, куди він приїхав, також помітили чоловіка, схожого на Василя Веселого – одного з фігурантів справи «Мідас».

Серед інших українців, яких виявили журналісти, – колишній співробітник СБУ Володимир Вільчинський, колишній топменеджер енергетичної галузі Ігор Воронін, якого пов'язують із Дмитром Фірташем, а також найбагатший українець Рінат Ахметов. За даними УП, нещодавно Ахметов придбав у Монако 21-кімнатну п'ятирівневу квартиру, а біля узбережжя перебувала його 145-метрова яхта.

За інформацією джерел «Української правди», після замаху на Єрмолаєва українські бізнесмени та інші впливові співвітчизники, які проживають у Монако, відчутно занепокоїлися ситуацією.

Підрив олігарха Єрмолаєва в Монако

29 липня у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. Хоч правоохоронці не уточнили імені постраждалих, низка місцевих та українських медіа повідомила, що на вибухівці підірвалася родина 58-річного дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва.

Раніше слідство повідомило, що у замаху на олігарха підозрюють жінку з українським громадянством. За даними правоохоронців, підозрювана в теракті навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва, коли помітила його родину ввечері 29 червня.