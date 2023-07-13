У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) скоротили посаду начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва САП у суді Олександра Омельченка, який займався справою екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це Омельченко повідомив у коментарі «Укрінформу» в четвер, 13 липня.

«Про те, що я уже не працюю у САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і у той же час утворено нову посаду – начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена», – сказав він.

Омельченко пов’язує своє звільнення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком «з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва».

«До цього будь-яких нарікань і претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів», – зазначив він.

Омельченко вважає, що у САП відбулося не скорочення, а позбавлення його посади. «Відбулося скорочення посади начальника першого відділу і одразу ж з’явилася вакансія начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП. По суті, це ніяке не скорочення, а просто мене позбавили посади», – стверджує він.

У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

На запитання, хто наразі проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, він сказав, що група прокурорів, які разом з ним працювали над цим провадженням.

Як повідомляє «Цензор.нет», Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Нагадаємо, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабарів керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та заявили, що учасники схеми отримали загалом 2,7 млн доларів.

16 травня під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання. 18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання Князєва під вартою. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав екс-голові Верховного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 107,3 млн грн застави.

31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн, водночас залишила його під вартою.

26 травня пленум обрав новим головою Верховного суду Станіслава Кравченка. До цього він очолював Касаційний кримінальний суд у складі ВС.