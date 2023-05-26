Станіслава Кравченка обрано на 4 роки

У пятницю, 26 травня, на засіданні Пленуму Верховного Cуду України було обрано нового голову Верховного суду. Ним став Станіслав Кравченко, повідомляє «Укрінформ».

Всього 148 суддів голосувало. Кравченко набрав 108 голосів.

Іван Міщенко, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, – 14, Наталія Коваленко, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду, – 13, Альберт Єзеров, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду, – два.

11 суддів жодного з кандидатів не підтримали, пише «Главком».

Хто такий Станіслав Кравченко.

Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області. Після навчання в 1992-1993 роках почав працювати стажером Козелецького районного суду. Потім десять років працював там суддею, а з 2002 по 2011 - був суддею апеляційного суду Києва.

У 2011 році Кравченка обрали до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Створення якого було частиною реформи, яку проводила команда Віктора Януковича. Після Революції гідності 23 квітня 2014 року Кравченка призначили заступником голови цього суду.

У 2017 році він пройшов конкурс до новоствореного ВС, де очолив впливовий підрозділ – касаційний кримінальний суд.

За день до обрання голови Верховного суду експерти повідомили, що у суді вже нібито є домовленість обрати саме Станіслава Кравченка. Активісти з профільних організацій, які займались відбором суддів на прозорих конкурсах, повідомили про недоброчесність Кравченка.

Представник фундації Dejure Михайло Жернаков нагадав, що під час обрання Кравченка до Верховного суду в 2017 році про нього був негативний висновок щодо доброчесності. За його словами, Кравченко ухвалював рішення з порушеннями, що визнав Європейський суд з прав людини, але він «збрехав про це в декларації доброчесності». Також він не декларував усе своє майно. У деклараціях за 2012-2014 роки суддя не вказав у власності земельну ділянку площею 900 кв.м, якою володів з 2002 року. При цьому на цій ділянці розташовувався будинок, про який також не вказував у деклараціях за 2004, 2006, 2009 роки.

Також повідомляється, що напередодні голосування Кравченко пообіцяв суддям, зарплати яких сягають 300-400 тис.грн на місяць, безкоштовні квартири в обмін на голоси на свою користь.

«Він сказав суддям на зборах приблизно таке – квартири передбачені суддівськими гарантіями, тому треба за них боротися, і я буду це робити. По суті він пообіцяв безкоштовні квартири. Але це в суді заборонений прийом», – розповів співрозмовник української служби ВВС.

За його словами, квартири передбачені суддівськими гарантіями, «тому треба за них боротися, і я буду це робити».

Як інформував ZAXID.NET, 15 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді. Йшлось про одержання хабарів керівництвом та суддями Верховного суду. Водночас радник голови Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі 2,7 млн доларів був спійманий голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Хабар, який інкримінують Всеволоду Князєву, стосується справи стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, який належить олігарху Костянтину Жеваго. Цю справу розглядала Велика Палата Верховного суду. Рішення, яке виніс суд, залишило акції комбінату пов'язаним з олігархом компаніям та скасувало недійсність договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. Сам Жеваго відкинув звинувачення у причетності до передачі хабаря Князєву.

Під час обшуків у Князєва детективи НАБУ знайшли 450 тис. доларів вдома і ще 597 тис. доларів у його робочому кабінеті. Хабар Всеволоду Князєву передали у двох частинах – 3 травня суддя отримав 1,35 млн доларів, а 15 травня – ще 450 тис. доларів. Пошуки ще мільйона доларів тривають.

Вищий антикорупційний також суд узяв під варту адвоката Олега Горецького, якого НАБУ і САП підозрюють у посередництві в наданні хабаря Всеволоду Князєву. Горецький може вийти з-під варти під заставу у 80 млн грн. Коли детективи НАБУ прийшли з обшуком до помешкання Горецького, той спершу не відкривав двері, а потім утік по балкону, однак його швидко знайшли. Всеволод Князєв обраний головою Верховного суду у жовтні 2021 року. Його обрали на пленумі ВС України таємним голосуванням. За Князєва проголосувало 98 з 168 суддів.