Комісії ще продовжують дообстежувати будинки

У Шумській громаді на Тернопільщині після сильної стихії 19 липня пошкодження отримали 169 приватних домогосподарств. Члени чотирьох комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій попередньо завершують фіксувати наслідки негоди. Про це повідомило «Суспільне.Тернопіль».

У коментарі ZAXID.NET голова Шумської громади Володимир Боярський також розповів, що сума завданих збитків становить 1,3 млн грн. Ці гроші будуть пропорційно виплачені людям, чиї будинки та подвір’я постраждали від негоди.

«Комісії працювали починаючи з 19 липня. Вже є попередні результати. Ми будемо виділяти гроші на часткове відшкодування людям. Це приблизно 1,3 млн грн. Зараз вишукуємо звідки ці гроші забрати, з яких статей. Фінанси розподілятимемо пропорційно – в залежності які пошкодження отримав той чи інший будинок. Якщо десь зірвало два листи шиферу – то це буде 400 грн, якщо цілий дах – то сума звичайно буде набагато більша», – зазначив Володимир Боярський.

Вітер повністю зняв дах з будівлі місцевого стадіону/ «Суспільне.Тернопіль»

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Серед 169 власників домогосподарств лише у шести майно було застрахованим. Відповідно в тих випадках люди зможуть отримати виплати від страхових компаній.

За словами голови Шумської громади, окрім приватних, пошкоджені й комунальні будівлі. Це адміністративне приміщення місцевого стадіону та дві будівлі очисних споруд. Щодо цих об’єктів збитки ще встановлюють і складають проєктно-кошторисну документацію.

Також Володимир Боярський додав, що якщо залишилися такі люди, чиє майно постраждало від стихії, але вони ще не звернулися в комісію, то це слід зробити найближчим часом. Працівники міськради виїдуть на місце і зафіксують пошкодження, а власники зможуть претендувати на часткове відшкодування.

19 липня на Тернопільщині пройшлася сильна стихія у вигляді граду, зливового дощу та буревію. У Шумській громаді найбільше постраждали села Боложівка, Васьківці, Онишківці, Сураж та Рохманів, а також місто Шумськ. У Тернополі сильна злива затопила міські дороги, підвали у багатоквартирних будинках та дитячому садочку, підземні автопаркінги з автомобілями. На двох адресах лише 21 липня рятувальники завершили відкачувати воду.