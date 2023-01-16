Агентство Bloomberg підрахувало, скільки і яку зброю союзники вже передали або пообіцяли надати Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це Bloomberg пише, посилаючись на дані нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx.

Агентство уточнює, що наведені дані є приблизними. Вони можуть включати обіцяну, але поки не поставлену зброю.

Танки:

410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн.

Також Велика Британія пообіцяла надіслати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасні основні бойові танки для боротьби з російськими військами. Польща пообіцяла надати роту бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов'язання. У США і Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також надіслати бойові танки.

Бронетехніка/бойові машини піхоти:

300 одиниць, в тому числі 250 БМП радянського виробництва від пострадянських країн.

Франція оголосила минулого тижня про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC. США і Німеччина заявили, що нададуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder.

Бронетранспортери:

1100 одиниць, в тому числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117.

Агентство уточнює, що понад 160 бронетранспортерів – М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.

Транспортні засоби з посиленим захистом:

загалом близько 925, в тому числі 440 американських M1224 MaxxPros, 90 австралійських Bushmaster та декілька британських Wolfhound и Mastiff.

Bloomberg зазначає, що ці машини схожі на БТР, але спеціально розроблені з нахиленим корпусом для захисту екіпажу від мін і саморобних вибухових пристроїв.

Мобільні машини піхоти:

понад 1 540 одиниць, в тому числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvee.

Артилерія:

300 буксируваних гаубиць, з них понад – 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;

понад 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 – на замовлення (понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 – з Польщі, Німеччини, США та інших країн).

Реактивні системи залпового вогню:

всього – 95 одиниць.38 систем HIMARS;

понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі і Чехії.

Протиповітряні системи:

37 німецьких самохідних зенітних систем Gepard;

8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;

одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;

6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;

6 ракетних комплексів Stormer з Великої Британії;

кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Літаки і гелікоптери:

14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО у Болгарії і доставлених в Україну;

4 Су-25 з Північної Македонії;

20 вертольотів Мі-17, які спочатку призначалися для Афганістану, передані США;

11 вертольотів радянського виробництва з Чехії, Словаччини та Латвії;

три британських Westland Sea Kings;

шість вертольотів Камов російського виробництва з Португалії;

понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 з Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі;

сотні американських блукаючих боєприпасів Switchblade;415 розвідувальних безпілотників.

До інших видів озброєння віднесли ракети, які можуть бути використані проти ворожих радарів, кораблів і надводних цілей, а також засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні водні судна, радіолокаційне обладнання та інші системи.