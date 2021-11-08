4-річний хлопчик опівночі стояв на вулиці біля п'яної матері, яка лежала на землі

У дитячому притулку перебуває 4-річний хлопчик, якого в ніч на неділю, 7 листопада, помітили біля п'яної матері, яка лежала на землі посереред вулиці. Свідки цього випадку звернулися до поліції, патрульні спершу доправили хлопця до лікарні, а потім дитину влаштували у притулок, повідомили у прес-службі поліції у понеділок вранці, 8 листопада.

Інцидент трапився на вулиці Петлюри близько опівночі. Перехожі помітили, що на землі біля одного з будинків, лежить жінка, а біля неї стоїть маленький хлопчик. Небайдужі побачили неподалік патрульну машину, вони зупинили авто і розповіли поліцейським, що бачили.

Прибувши на місце, патрульні переконалися, що 43-річна львів'янка сильно п'яна і лежить в безпорадному стані. Її 4-річний син, який був поруч біля матері, сильно змерз і потребував огляду лікаря. На місце викликали медиків, вони забрали дитину до лікарні. Після огляду лікаря, дитину влаштували у дитячний притулок, а його 43-річній матері винесли постанову за появу в громадських місцях у п'яному вигляді.

Схожий випадок трапився і на вул. Княгині Ольги у неділю вдень. 5-річну дівчинку, яка сама без дорослих гуляла на дитячому майданчику помітила небайдужа львів'янка і повідомила про це у поліцію.

5-річна дівчинка та її наркозалежна мати у квартирі на вул. Кобилиці

Патрульні встановили, що дівчинка мешкає неподалік, на вулиці Лук'яна Кобилиці. Вони відвели дитину додому. У той час в квартирі були 46-річний батько та 38-річна матір дівчинки і ще одна дитина — однорічний хлопчик.

У квартирі був безлад та антисанітарні умови, батьки зізналися патрульним, що вони наркозалежні. Зараз із цією сім'єю працюють інспектори з ювенальної превенції. Дітей з сім'ї поки що не вилучили.

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