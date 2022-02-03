4-річний хлопчик стояв посеред ночі біля своєї нетверезої мами

Залізничний районний суд Львова оштрафував на 850 грн 44-річну львів’янку Наталію Б., яка посеред ночі лежала п’яною на вулиці біля свого 4-річного сина.

Як повідомляв ZAXID.NET, інцидент трапився близько опівночі 7 листопада 2021 року. Перехожі помітили біля будинку №37 на вул. Петлюри у Львові жінку, яка лежала на землі. Біля неї поруч був маленький хлопчик.

Люди викликали поліцію, і з’ясувалось, що це 44-річна львів’янка Наталія Б., вона лежала у нетверезому стані. Поруч з жінкою стояв її 4-річний син. Тоді дитину забрали від матері в притулок, але згодом Служба у справах дітей повернула хлопчика Наталії Б.

27 січня 2022 року Залізничний районний суд розглянув протокол про неналежне виховання дитини, який поліцейські склали на Наталію Б. Жінка на судове засідання не прийшла, однак в матеріалах справи є її письмові пояснення, де вона визнала свою провину.

Суддя Наталія Галайко, яка розглянула цю справу, визнала Наталію Б. винною у неналежному вихованні дитини і призначила їй 850 грн штрафу. Це мінімальне покарання за цієї статтею.

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