На тілі чоловіка не виявили слідів насильницької смерті

Зниклого чотири дні тому 80-річного жителі Волині знайшли мертвим у полі за декілька кілометрів від рідного села. Тіло чоловіка виявили поліцейські у вівторок, 11 січня. Зазначають, що слідів насильницької смерті на тілі не виявили, втім, для більш точних висновків його доправлять на судово-медичну експертизу.

Як повідомляла прес-служба поліції Волині, 80-річний Петро Демчук, який мешкав в селі Доросині Луцького району, зник в суботу, 8 січня. Його пошуки тривали протягом чотирьох днів. Як зазначили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, знайти чоловіка поліцейським вдалось у вівторок, 11 січня, близько 16:00.

Тіло загиблого перебувало у полі за декілька кілометрів від села Доросині. На ньому поліцейські не виявили слідів насильницької смерті, втім, для більш точних даних його відправлять на судово-медичну експертизу.

Зазначимо, що станом на ранок 12 січня досі тривають пошуки 71-річного жителя села Грушів Володимир-Волинського району. Чоловік пішов з дому сім днів тому і не повернувся. Наразі у пошуках задіяно близько 60 людей, з них більшість – небайдужі місцеві жителі.