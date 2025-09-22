Бійці ЗСУ атакували місця зберігання дронів та боєприпасів ворога

Сили оборони атакували російський пункт розподілу дронів та склад боєприпасів на окупованій Луганщині й таким чином зірвали постачання зброї до підрозділів окупантів. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ вдалося встановити, що військові намагалися організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб росіян, що діють на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.



Для цього росіяни вантажівками доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків та снарядів для артилерії. Інший вантаж складався із різноманітних БпЛА, серед яких були «Молнія», «Бумеранг», «Вандал новгородський», «Горинич».

Щоб зірвати плани ворога, бійці ЗСУ атакували місця зберігання дронів та боєприпасів. Першим 29 серпня воїни з ОСУВ «Дніпро» уразили логістичний пункт розподілу БпЛА, знищивши величезний запас ударних безпілотників росіян.

Тоді як 18 вересня підрозділи Збройних сил та Служби безпеки України знищили склад боєкомплекту російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспорт ворога.

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР «Примари» уразили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».