Точність снарядів Excalibur дозволяє максимально влучно вражати техніку окупантів

Українські військові показали наслідки своєї роботи з американськими снарядами Excalibur. Відповідне відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Один з артилеристів показує результати роботи їхнього розрахунку в одному з населених пунктів, де якийсь час розміщувалися окупанти, і де вони втратили свою техніку.

«Ми бачимо знищений танк Т-72. Він займав рубежі за 2 км від наших позицій. Після того, як він був обстріляний, він виїхав на цю позицію і був остаточно знищений високоточним засобом «Excalibur». Уявляю реакцію екіпажу, який сидів в танку. Тут постріл – і з першого пострілу танчик займається. Як мінімум, це пригнічувало моральний стан противника. А наш розрахунок надихало і змушувало виконувати нашу роботу ще краще», – розповів боєць.

Місцеві жителі, які зараз змушені ходити вулицями, де стоїть брухт, який залишився від ворожої техніки після роботи українських артилеристів, з усмішкою розповідають, що ті били «просто в ціль».

Пріоритетні цілі для артилеристів ЗСУ на всіх напрямках – ЗРК ворога, зокрема С-300, а високоточні снаряди їм у цьому допомагають. Спочатку техніку вистежують з повітря, а далі нищать з артилерії.

«Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur. Це дозволяє максимально влучно уражати техніку та живу силу противника. Постійне вогневе ураження, яке цілодобово здійснювали наші артилеристи на Правобережжі, призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких ворог обстрілював Миколаїв», – зазначив військовослужбовець.